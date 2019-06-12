12 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Öksüz, yaptığı açıklamada, 2004 yılında kurulan ZÜCDER'in sektördeki duayen firmaları bir araya getirdiğini belirtti.
Öksüz, Türkiye'de porselen, seramik, cam, plastik ve çelik eşyadan hediyelik eşyaya kadar çok çeşitli ürün grubunda faaliyet gösteren üretici, ihracatçı, ithalatçı ve perakende firmalarının tek temsilcisi konumunda olan derneğin sektörel açıdan irdelendiğinde Türkiye ekonomisinde önemli bir yer tuttuğunu ifade etti.
3,6 MİLYAR DOLAR FAZLA VERDİLER
Geçen yılı 4,7 milyar dolarlık ihracat, 1,1 milyar dolar da ithalatla kapattıklarını hatırlatan Öksüz, "3,6 milyar dolar cari fazla verdik. Bu rakamlara göre son dönemde Türkiye'de ender sektörlerden biriyiz. Bu yıl da ihracatımızı 5,5 milyar dolara çıkarmak için çalışıyoruz. Züccaciye sektöründe dünya sıralamasında altıncı sıradayız, bunu övünerek söylüyoruz. İnşallah burada da hedefimiz yukarı doğru çıkmak." dedi.
"DÜĞÜNLERİN ARTMASI BİZLERİ MUTLU EDİYOR"
Sektörün, aynı zamanda çeyiz kültürünü de temsil ettiğini dile getiren Öksüz, yaz sezonunda düğünlerin daha da arttığını ve çeyiz alışverişleri dolayısıyla sektörün daha da hareketlendiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:
"Yaz sezonu evliliklerin çok olduğu bir dönem. Bu, bizim artık bir geleneğimiz. Sektör olarak bu konuda şanslıyız. Düğünlerin artıyor olması tabii ki bizleri olumlu etkiliyor. Düğün sezonuna girdik. Onun hareketliliğini, cıvıltılarını yavaş yavaş hissediyoruz. Bu durumdan mutluyuz. Düğün sezonu yıl içindeki dalgalanmanın düşmesini engelliyor çünkü yazın tatiller vesaire derken normalde satış düşmeleri olur. Bu evlilik ayları satışlarımızın düşmesine engel oluyor."
"BU YIL DAHA İVMELİ BİR YIL GEÇİRECEĞİZ"
Doların yükselmesinin sektörün yurt dışı pazarını biraz daha hareketlendirdiğine dikkati çeken Öksüz, "Doların yükselmesinin dezavantajları da var tabii ki ama ürünlerimizin nispeten dünya pazarında ucuzluyor olması buraya karşı bir ilgi artırdı. Bu şartlarla 5,5 milyar doları yakalayacağız. Üretimi de seven bir sektörüz. Sektörümüzde dünya üçüncüsü firmalarımız var ayrıca yeni yatırımlar yapan birçok arkadaşımız var. Onların da devreye girmesiyle inşallah bu yıl daha ivmeli bir yıl geçireceğiz." diye konuştu.
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