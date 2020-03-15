15 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Öksüz, sektörün son 10 yılda ihracatını yüzde 85 artırdığını, dünya genelinde 206 ülkeye ürün satışı başarısına imza attıklarını ifade etti.
Geçen yıl sektörün ihracatının 5 milyar doları aştığını belirten Öksüz, "En çok ihracat yaptığımız ürün gruplarında küçük elektrikli ev aletleri ile endüstriyel mutfak ekipmanları başı çekti. İhracatımızın yüzde 45'ini Avrupa ülkelerine gerçekleştirdik. İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya ve İsrail ihracat yaptığımız ilk 5 ülkeydi. 2020 yılında ihracatımızı 6 milyar dolar seviyelerine çıkarmayı hedefliyoruz." diye konuştu.
Küresel gelişmelere göre planlarını revize ettiklerini dile getiren Öksüz, Çin'de başlayıp dünyanın birçok ülkesine yayılan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) göre de hareket ettiklerini söyledi.
Öksüz, ilerleyen zamanlarda koronavirüs gibi salgınların olma ihtimaline işaret ederek, şunları kaydetti:
"Bu tarz virüs olaylarında uçuşların durması, sınır kapılarının kapanması, fuarların iptal olması gibi etkenler dijitalleşmenin önemini bir kez daha bize göstermiş oldu. Pazar sayısında neredeyse artık her noktadayız ancak koronavirüs nedeniyle Çin'in kaybedeceği pazarı değerlendirebileceğimizi düşünüyorum. İhracat ağırlıklı olan ve her yıl dış ticaret fazlası veren sektörümüz açısından fuarlar büyük önem taşıyor."
"ÇİN'İN ALTERNATİFİ OLABİLİRİZ"
Geçen yıl 2018'e göre ithalatı yüzde 21 azalttıklarına değinen Öksüz, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Pazardaki en büyük avantajımız, ülkemizin bir Avrupa ülkesi olarak değerlendirilmesi, marka değeri yüksek ürünleri daha uygun fiyatlarla sunabilmesi. Son çeyrekte Çin’e ihracatta hız kazanmıştık. İthalat kısmına baktığınız zaman ise sektörümüz, 5 milyar dolarlık bir ihracata karşılık 800 milyon dolarlık bir ithalat gerçekleştirmektedir. İthalatımızın da yüzde 40'ını Çin'den gerçekleştirmekteyiz. Porselen veya çiniden sofra ve mutfak eşyaları ithalatında ise yüzde 88 gibi bir oranla Çin açık ara önde gelen ülkedir. Küçük elektrikli ev aletleri ithalatının yüzde 43 pay ile 183,5 milyon dolarlık önemli bir bölümü Çin'den gerçekleştirilmektedir. Şu an için ithalat kısmında bir sıkıntı görünmüyor. Dünyanın en büyük ihracatçısının kaybedeceği pazarlardan rahatlıkla pay alabilecek güce sahibiz çünkü sektörümüz bilinenin aksine ithalatçı değil, ihracatçı bir sektördür. Evet, bu küçük ithalatın neredeyse yarısını Çin’den gerçekleştirsek de Çin’den ithal ettiğimiz ürünleri Türkiye’de üretecek altyapıya sahibiz."
Öksüz, gelecek dönemde özellikle küçük elektrikli ev aletlerindeki parçalar ve ince porselen üretimi konusunda hızlı yol alabileceklerini ifade etti.
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