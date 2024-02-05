Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçları için geri sayım başladı. Ziraat Türkiye Kupası eşleşmeleri kadar, ZTK son 16 maçlarının oynanacağı tarih de futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, "Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçları ne zaman? ZTK Türkiye Kupası son 16 turu tek maç mı?" İşte ZTK son 16 turu eşleşmeleri ve fikstürü...