TEMİNAT LİMİTLERİ DE YÜKSELDİ

Resmi Gazete'de yer alan açıklamada, "Trafik sigortası tavan fiyatının 2024 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan ayları için aylık yüzde 5 olarak, 2024 yılı Mayıs ayından itibaren hasar maliyet endeksine göre her ay bir önceki ayın azami prim tutarları üzerinden hesaplanacaktır" ifadelerine yer verildi.

Bununla beraber; maddi zararlara ilişkin teminat limitlerinin 200 bin liraya, bedeni zararlara ilişkin teminat limitlerinin de 1,8 milyon liraya yükseltildiği bildirildi.