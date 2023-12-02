Aralık ayının gelişiyle birlikte zorunlu kış lastiği uygulaması hakkında aramalar sıklaştı. Özel otomobiller için yasal zorunluluk olmamasına karşın kış lastiğinin kullanılması önerilmektedir. Peki, "Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı mı? Kış lastiği uygulaması hangi araçları kapsıyor, cezası var mı?" İşte zorunlu kış lastiği uygulamasına iliişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...