Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre zorunlu karşılık oranlarında değişiklik yapıldı.

Açıklamada “Zorunlu karşılığa tabi varlıklar için zorunlu karşılık oranı bankalar için yüzde 0, finansman şirketleri için yüzde 20 olarak uygulanır” ifadesi yer aldı.

Tebliğ 16 Eylül 2022’de yürürlüğe girecek.