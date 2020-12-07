Hafta genelinde bulunduğunuz kaba sığamayacak, uyum arayışları ve keşfetmekle ilgili güdüsel süreçler içerisinden geçebilirsiniz. İkili ilişkiler ve ticari ilişkilerimizin dili pratik fayda ve yarar üzerine olabilir. “Amerika’yı yeniden keşfetmeyi” gerek görmeyebiliriz. Aşırıya kaçan, aşırılık sergileyen kişi ve ilişkilerden ayrışmak isteyebiliriz. Abartılı kimliklerin yanıltıcı ve samimi gelmediğinin kanaatine varıp elimine işlemlerine başlayabiliriz” diyen Astrolog Kenan Yasin Bölükbaşı 7 Aralık haftasında burçları nelerin beklediğini açıkladı.
YA OLDUĞUN GİBİ GÖRÜN YA GÖRÜNDÜĞÜN GİBİ OL
Hafta ortalarında günlük yaşamın dertlerinden kaçmaya eğilimli olabilirsiniz. Daha çok ilginizi çeken konular üzerinde araştırma yapmak isteyebilirsiniz. Dalgın bir tutuma bürünebilirsiniz. Odaklanmakla ilgili yaşanan bu problemin geçici olduğunu hatırlamanız yaşadığınız stresi hafifletebilir.
İkili ilişkiler, partner, eski sevgili ve eski ilişkilerimiz gündeminizde olabilir. Eskiye yeni form vermek isteyebilirsiniz. Ya da dışladığınızı ve yanlış yaptığınızı düşündüğünüz ilişkinize yeni bir şans vermek isteyebilirsiniz. Uyum sağlamakta zorlanabilir ve değişim dönüşüme direnebilirsiniz. Bu durumun içinizdeki duyguları çürütmesine müsaade etmemenizi tavsiye edebilirim.
Ticari anlamda aşırıya kaçtığınızı düşünebileceğiniz riskler alma eğilimleri gösterebilirsiniz. Sınırlarınızı aşmanız gerektiğini düşünebilir ve hırslanabilirsiniz. Ancak bu durum sizlerde dengeyi sağlama konusunda zorlayabilir. Doğru stratejiyi belirlemede zorluklar yaşanabilir. Bunların ötesinde aşırı duygusal tepkiler, yetersizlik hissiyatı doğurabilir.
Cumartesi gününü çevre günü olarak değerlendirebiliriz. Bulunduğunuz ortamı ve düzeni korumak bizlerin elinde. Kapınızın önünü süpürmek komşunuzun da aynı hissiyatla süpürmesine vesile olabilir. Örnek teşkil edecek davranışlar sergilemek çevreye ve bizlere artı kazandırabilecek nitelikte olacaktır. Kullanmadığınız eşyaları, evinizdeki çöpleri ayrıştırmak geri dönüşüme katkı sağlayacak önemde olacaktır. “Çevreyi korumak doğayı korumanın” en önemli temel taşlarındandır.
Pazar günü kuruntulara dikkat!
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!