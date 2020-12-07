Kendi amaçları doğrultusunda sizi kullanabilecek insanlarla iç içe olabileceğiniz ve bu insanların gerçek yüzünü keşfedebileceğiniz bir hafta geçirebilirsiniz. İkili ilişkilerinizde sakin, anlayışlı bir üslup sizin için iyi olabilir. Çok fazla işi bir arada yapmak isteyebilirsiniz fakat bu durumun yaratacağı zorluklar söz konusu olabilir. Sosyal çevrenizi değiştirmek isteyebilirsiniz. Canınızı sıkan ve negatife sevk eden arkadaşlarınızı elimine etmek isteyebilirsiniz. Şu sıra kimseyle konuşmak istemeyebilir ve kimseyi de samimi bulamıyor olabilirsiniz.