21 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Tüm dünyanın mücadele ettiği koronavirüs salgını sürecinde tüm imkânları seferber ettiğini söyleyen Zorlu Tekstil Grubu Başkanı Necat Altın, sağlık kuruluşlarına akıllı tekstil ürünleri bağışında bulunduklarını açıkladı.
Altın, "Yaşadığımız bu salgın süreci bize doğa ile uyumlu, sadece kendimiz için değil dünya için iyi olan bir ekonomik modele ihtiyacımız olduğunu bir kez daha gösteriyor. Kendilerine minnettar olduğumuz sağlık çalışanlarımızın kullandığı kıyafetler bile, yeni nesil tekstilden geliyor. Hava geçirgenliği yüksek, terletmeyen, nem ayarını sağlayan bu iplikler akıllı tekstil endüstrisinin sayesinde sağlık çalışanlarına ulaşabiliyor. Ülkemizin koronavirüsle mücadelesine katkıda bulunmak amacıyla, şirketimiz bünyesinde kurduğumuz ‘Korona Destek Komitesi’ ile Türkiye genelinde pek çok sağlık kuruluşuna yastık, yorgan, nevresim ve güneşlik kumaş bağışında bulunduk. Bir süre önce de sağlık çalışanlarımız için cerrahi maske ve koruyucu tulumlar üretmeye başladık" dedi.
Korononovirüs salgını sürecinde sosyal ve ekonomik olarak bilinen tüm yöntemlerin fazlasıyla zorlandığını ve sınandığını, bugün artık yeni bir paradigma değişikliğine ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Altın, "Tüm dünya gibi ülkemiz de yaşanan bu salgın ile birlikte bir sınavdan geçiyor. Ekonomide ve toplumsal hayatta artık bilinen yöntem ve modellerle yolumuza devam etmemiz pek mümkün görünmüyor. Bu salgın bize tüm sektörleri baştanbaşa değiştirecek yeni bir ekonomi çağının ayak seslerinin duyulduğunu hissettirdi. Ülke olarak buna göre kendimizi yenilemeliyiz" diye konuştu.
Yaşadığımız sıkıntının finansal bir kriz olmadığını, tüm dünyayı etkisi altına alan, sosyal ve ekonomik etkileri olan çok boyutlu bir süreç olduğunu dile getiren Necat Altın, bu süreçten ancak işbirliği, dayanışma ve birlikte değer yaratmanın gücünün farkına vararak çıkılabileceğini söyledi.
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