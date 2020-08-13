Zorlu PSM’de gösteriler yeniden başlıyor

Pandemi nedeniyle 13 Mart’tan bu yana dijital etkinliklerle sanatseverlere ulaşmayı sürdüren Zorlu PSM, yeni etkinlik takvimiyle 7 Ekim’de, 'sosyal mesafeli' olarak açılıyor ve 'yeniden merhaba' diyor

Pandeminin etkilerinden dolayı etkinliklerini 13 Mart’ta durduran ve 7’inci sezonunu dijital etkinliklerle tamamlayan Zorlu PSM, 7 Ekim tarihinden itibaren, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun şekilde, kapılarını yeniden sanatseverlere açarak 8’inci sezonuna başlıyor. Ekim ayında, Zorlu PSM’nin programı sahne sanatlarının ağırlıkta olduğu tiyatro yapımlarına öncelik veriyor.

5 AY SONRA BAĞIMSIZ TİYATROLAR VE SEVİLEN OYUNLAR TEKRAR ZORLU PSM'DE

Zorlu PSM, ekim ayı programında pandemiden en çok zarar gören sanat dallarından biri olan tiyatroya ağırlıklı yer vererek, yeni yapımlara da dikkat çekiyor.

Son zamanların ilgi gören oyunlarından; Bergüzar Korel’in tek kişilik oyunu Kızlar ve Oğlanlar, Latife Tekin’in aynı adlı romanından uyarlanan Nezaket Erden’in tek kişilik oyunu Sevgili Arsız Ölüm - Dirmit, Birkan Uz'un yönettiği sahnede Esra Bezen Bilgin, Haluk Bilginer ve Kürşat Demir’in yer aldığı Pencere, Fransız roman ve oyun yazarı Florian Zeller’ın gitmek üzerine oyunu Evlat ve Zorlu PSM ve Talimhane Tiyatrosu'nun ortak yapımı Gerçek, Berkay Ateş'e 25.Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü'nü kazandıran, Serkan Salihoğlu'nun yönettiği Hakikat, Elbet Bir Gün, Cansel Elçin, Reha Özcan ve Alican Altun'un başrolleri paylaştığı ‘The Full Monty’ uyarlaması Çıplak Vatandaşlar, Molière klasikleri Cimri ve Tartuffe, 29 Ekim’e özel Kemal* Turkcell Platinum Sahnesi’nde tiyatro severlerle bulaşacak. Yakın zamanda Güldür Güldür Show'daki stand up performansıyla ülkenin mizah gündemine oturan Doğu Demirkol ise tek kişilik gösterisiyle programda yer alıyor.

Tüm biletler 13 Ağustos’dan itibaren satışta olacak.

Ekim ayı program detayları ise şöyle:

Kızlar ve Oğlanlar // 7 Ekim // Turkcell Platinum Sahnesi

Kızlar ve Oğlanlar // 8 Ekim // Turkcell Platinum Sahnesi

Sevgili Arsız Ölüm - Dirmit // 11 Ekim // Turkcell Platinum Sahnesi

Pencere // 12 Ekim // Turkcell Platinum Sahnesi

Pencere // 13 Ekim // Turkcell Platinum Sahnesi

Cimri // 14 Ekim // Turkcell Platinum Sahnesi

Evlat // 16 Ekim // Turkcell Platinum Sahnesi

Doğu Demirkol // 17 Ekim // Turkcell Platinum Sahnesi

Gerçek // 19 Ekim // Turkcell Platinum Sahnesi

Gerçek // 20 Ekim // Turkcell Platinum Sahnesi

Hakikat, Elbet Bir Gün // 26 Ekim // Turkcell Platinum Sahnesi

*Kemal //29 Ekim // Turkcell Platinum Sahnesi (Yakında satışa açılacak)

Tartuffe // 30 Ekim // Turkcell Platinum Sahnesi

Çıplak Vatandaşlar // 31 Ekim // Turkcell Platinum Sahnesi