Zorlu PSM’de gösteriler yeniden başlıyor

Pandeminin etkilerinden dolayı etkinliklerini 13 Mart’ta durduran ve 7’inci sezonunu dijital etkinliklerle tamamlayan Zorlu PSM, 7 Ekim tarihinden itibaren, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun şekilde, kapılarını yeniden sanatseverlere açarak 8’inci sezonuna başlıyor. Ekim ayında, Zorlu PSM’nin programı sahne sanatlarının ağırlıkta olduğu tiyatro yapımlarına öncelik veriyor.
5 AY SONRA BAĞIMSIZ TİYATROLAR VE SEVİLEN OYUNLAR TEKRAR ZORLU PSM'DE
Zorlu PSM, ekim ayı programında pandemiden en çok zarar gören sanat dallarından biri olan tiyatroya ağırlıklı yer vererek, yeni yapımlara da dikkat çekiyor.
Son zamanların ilgi gören oyunlarından; Bergüzar Korel’in tek kişilik oyunu Kızlar ve Oğlanlar, Latife Tekin’in aynı adlı romanından uyarlanan Nezaket Erden’in tek kişilik oyunu Sevgili Arsız Ölüm - Dirmit, Birkan Uz'un yönettiği sahnede Esra Bezen Bilgin, Haluk Bilginer ve Kürşat Demir’in yer aldığı Pencere, Fransız roman ve oyun yazarı Florian Zeller’ın gitmek üzerine oyunu Evlat ve Zorlu PSM ve Talimhane Tiyatrosu'nun ortak yapımı Gerçek, Berkay Ateş'e 25.Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü'nü kazandıran, Serkan Salihoğlu'nun yönettiği Hakikat, Elbet Bir Gün, Cansel Elçin, Reha Özcan ve Alican Altun'un başrolleri paylaştığı ‘The Full Monty’ uyarlaması Çıplak Vatandaşlar, Molière klasikleri Cimri ve Tartuffe, 29 Ekim’e özel Kemal* Turkcell Platinum Sahnesi’nde tiyatro severlerle bulaşacak. Yakın zamanda Güldür Güldür Show'daki stand up performansıyla ülkenin mizah gündemine oturan Doğu Demirkol ise tek kişilik gösterisiyle programda yer alıyor.
Tüm biletler 13 Ağustos’dan itibaren satışta olacak.
Ekim ayı program detayları ise şöyle:
Kızlar ve Oğlanlar // 7 Ekim // Turkcell Platinum Sahnesi
Kızlar ve Oğlanlar // 8 Ekim // Turkcell Platinum Sahnesi
Sevgili Arsız Ölüm - Dirmit // 11 Ekim // Turkcell Platinum Sahnesi
Pencere // 12 Ekim // Turkcell Platinum Sahnesi
Pencere // 13 Ekim // Turkcell Platinum Sahnesi
Cimri // 14 Ekim // Turkcell Platinum Sahnesi
Evlat // 16 Ekim // Turkcell Platinum Sahnesi
Doğu Demirkol // 17 Ekim // Turkcell Platinum Sahnesi
Gerçek // 19 Ekim // Turkcell Platinum Sahnesi
Gerçek // 20 Ekim // Turkcell Platinum Sahnesi
Hakikat, Elbet Bir Gün // 26 Ekim // Turkcell Platinum Sahnesi
*Kemal //29 Ekim // Turkcell Platinum Sahnesi (Yakında satışa açılacak)
Tartuffe // 30 Ekim // Turkcell Platinum Sahnesi
Çıplak Vatandaşlar // 31 Ekim // Turkcell Platinum Sahnesi
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!