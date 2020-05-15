Zorlu mesainin fedakar savaşçıları: 112 ekipleri

AA

Tüm dünyayı etkisi altına alan, adeta hayatı durma noktasına getiren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelenin en ön safında yer alan 112 acil yardım ekiplerinin zorlu mesaisi aralıksız sürüyor.

Çin'in Vuhan kentinde 2019'un Aralık ayında ilk kez görülmesinin ardından tüm dünyaya yayılan Kovid-19, yeni bir dönemin de kapılarını araladı.

Okulların kapandığı, işin evlere taşındığı, sosyal hayatın adeta durma noktasına geldiği bu yeni dönemde, en büyük yükü de sağlık çalışanları omuzladı.

112 EKİPLERİ PANDEMİYLE MÜCADELEDE ÖNEMLİ ROL OYNUYOR

Sahada ve hastanelerde fedakarca sürdürülen gayretlerin öncülüğünde salgının hızı düşürülürken, 112 ekipleri diğer afetlerde olduğu gibi Kovid-19 pandemisiyle mücadelede de önemli rol oynuyor.

Ekipler, gece gündüz demeden yürüttükleri zorlu mesailerinde hastaları hayatta tutabilmek için adeta zamanla yarışıyor.

Anadolu Ajansı ekibi, zorlu mesailerini bir saniye dahi boşluk olmadan sürdüren 112 acil hizmet ekiplerinin bir gününe tanıklık etti.

Türkiye genelinde, vatanın en ücra köşelerine dahi ulaşarak hayat kurtaran 112 Acil Yardım Hattı, İstanbul'da 272'si hekim, 1805'i ambulans ve acil bakım teknikeri, 1591'i acil tıp teknisyeni, 1168'i ambulans şoförü, 282'si diğer çalışanlar olmak üzere 5 bin 118 personelle hizmet veriyor.

Ekipler, 405 ambulans, 4 dezenfeksiyon ve 2 adet oksijen dolum merkeziyle 282 istasyonda 24 saat görev yapıyor.

Türkiye'de kararlılıkla sürdürülen Kovid-19 ile mücadele sürecinde İstanbul Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği Bahçelievler 2 Nolu Acil Yardım İstasyonu ekiplerinin 24 saatlik mesaisi görüntülendi.

HASTANIN ÖNCE ATEŞİ ÖLÇÜLÜYOR

Yardım çağrısının 112 hattına düşmesinin ardından harekete geçen ekipler, hazırlıklarını yaparak hastaya ulaşmak üzere yola çıkıyor.

Özellikle salgınla mücadele sürecinde daha da önem kazanan 112 hizmeti, aslında bu savaşın da ilk adımını oluşturuyor.

Kovid-19 şüphesi bulunan çağrıya gitmek için süratle tulum, galoş, maske, siperlik ve eldivenden oluşan koruyucu ekipmanını giyerek hazır hale gelen ekipler, verilen adrese ulaştıktan sonra hastanın ilk muayenesini yapıyor.

Hastanın ilk önce ateşini ölçüyor, ardından varsa temaslı öyküsünü dinliyor, daha sonra da en uygun hastanenin belirlenmesiyle kişinin nakil işlemlerini gerçekleştiriyor.

Ekipler, hastayı, hastanedeki sağlık personeline teslim ettikten sonra, yaşamla ölüm arasındaki ince çizgide bulunan insanların yardım çağrılarına koşmak üzere yeniden yola çıkıyor.

RAMAZANI EVLERİNDEN UZAKTA GEÇİRİYORLAR

112 ekiplerinde görev alan binlerce personel, yaklaşık iki aydır olası bulaş riskini azaltmak amacıyla diğer sağlık görevlileri gibi evlerinden uzak bir şekilde yaşamlarını sürdürüyor.

Bu süreç onları duygusal olarak zorlasa da, tüm personel hayat kurtarmanın verdiği gayretle işini eksiksiz sürdürmeye devam ediyor.

Sevdiklerine özlem dolu günler geçiren 112 personeli, içinde bulunulan ramazan ayı dolayısıyla da iftar ve sahur için mesai arkadaşlarıyla birlikte aynı masayı paylaşıyor.