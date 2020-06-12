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Zorlu Holding'in kurum içi girişimcilik programı Parlak Bi’Fikir’in ikinci döngüsünü webex üzerinden yapılan canlı yayın ile başladı.

Yapılan açıklamaya göre, programın 2'inci döngüsünde seçilen fikirlerde çalışmak üzere grup çalışanlarına takım çağrısı yapılacağı ve takımların yaklaşık 8 aylık bir maratona çıkacağı belirtildi.

Süreçte tohum yatırımı alan, yoğun bir eğitim ve mentorluk programından geçecek takımların ise finalde Zorlu Grubu hissedarlarına ve üst yönetimine sunum yaparak girişimlerini hayata geçirmek için yatırım almaya çalışacakları öğrenildi.

Pandemi sürecinin girişimcilik ruhunun önemini bir kez daha ortaya çıkardığını dile getiren Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Zorlu, "Ülkemiz için öngörülmeyen bir pandemi sürecini yaşadık, yaşamaya devam ediyoruz. Bu günlerin, normal şartlarda belki 3'üncü hatta 4'üncü döngüde online’a taşıyacağımız Parlak Bi’Fikir için de bir hızlandırıcı oldu. Bu dönemde girişimcilik ruhunun, hızlı hareket etme, uyum sağlama özelliklerinin ne kadar hayat kurtarıcı olduğunu bir kez daha anladık. İş dünyası, kamu, sivil toplum, girişimcilik ekosisteminin bu yanlarını örnek alabileceğini de deneyimledi" dedi.

Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül de, "Parlak Bi’Fikir, pandemi sonrası yeni normale paralel şekillenen ihtiyaçlara yönelik yeni fırsatlar yaratacak" dedi.