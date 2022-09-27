Zorlu Enerji’den global büyüme hamlesi

Zorlu Enerji, Kuwait Investment Authority (KIA)’nın doğrudan bağlı ortaklığı Wren House Infrastructure LP (WH) ile uzun soluklu iş birliğini ortaklığa dönüştürüyor.
Zorlu Enerji’nin yeni finansal kaynak yaratma ve uzun vadeli borçlanma stratejisi kapsamında şirket, WH ve KIA ile çeşitli anlaşmalar yaparak yabancı sermayesini güçlendirmeyi ve yatırımlarını genişletmeyi amaçlıyor.
Anlaşmalar kapsamında, Zorlu Enerji’nin şu ana kadar gerçekleştirdiği ve gelecekteki elektrikli araç şarj istasyonu ve enerji verimliliği yatırımları yurtdışında kurulacak yeni şirket altında yönetilecek.
Yapılan açıklamaya göre, ZES ve electrip markaları ile devam eden büyüme ve globalleşme sürecini desteklemek için WH, yeni şirketin çoğunluk payına (yüzde 50+1) sahip olacak.
AZINLIK HİSSEDARI OLDU
Zorlu Enerji’nin CEO’su Sinan Ak ve CFO’su Elif Yener yeni kurulacak şirkette de aynı görevleri üstlenecek. Şirket kurulumunu takiben, şirketin Avrupa’da büyümesini desteklemek amacı ile Yönetim Kuruluna Nicola De Sanctis Yönetim Kurulu Başkanı, Gab Barbaro ise Yönetim Kurulu Üyesi olarak katılacak.
Ayrıca Zorlu Holding’in elinde bulunan Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ (Zorlu Enerji) hisselerinin satışı sonucunda WH, yüzde 12,34’lük pay ile azınlık hissedarı olacak.
Zorlu Enerji’nin bilanço ve finansal pozisyonunu güçlendermek amacı ile gerçekleştirilen anlaşmalarla, şirketin döviz cinsinden borç riskinin azaltılması ve geri ödeme vadesinin uzatılması hedefleniyor. Bu kapsamda, kredi sözleşmesinden kalan bakiye de 2028 yılına kadar vadelendirilmiş olacak.
'YURT DIŞINDA YATIRIMA DEVAM EDECEĞİZ'
Şirketin finansal altyapısını güçlendirme amacıyla imzalanan anlaşmalarla ilgili Zorlu Enerji CEO’su Sinan Ak, "Elektrikli araç şarj istasyonu yatırımlarımıza 2018 yılında başladık. Burada edindiğimiz bilgi birikimi ve tecrübeyi yurt dışına yayma amacı ile bir yolculuğa çıktık" dedi.
Doğu ve Batı Avrupa’da şirketler kurduklarını kaydeden Ak, "Avrupa genelinde ve Amerika’da yatırım yapmaya devam edeceğiz. Bu amaçla ekiplerimizi oluşturmaya başladık. Stratejik olarak yurtdışında yeni markamız 'electrip', Türkiye’de ise 'ZES' markamız ile yolumuza devam edeceğiz. Sadece şarj istasyonu işinde değil, aynı zamanda enerji verimliliği kulvarında da büyüyen bir şirket olmak istiyoruz" diye konuştu.
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