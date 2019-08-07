Zorlu Enerji İsrail'de kurulu Adnit Real Estate şirketinin yüzde 42.15 payını satın aldı.

Zorlu Enerji'den KAP'a yapılan açıklamada, "İsrail Elektrik Kurumu tarafından düzenlenmiş 13 MW gücünde bir güneş enerji

santralı ihalesini kazanan ve sermayesinin tamamına İsrail'de kurulu ilişkili taraflarımızdan Edeltech Ltd.'nin sahip olduğu, İsrail'de kurulu Adnit Real Estate Ltd. şirketinin paylarının yüzde 42.15'inin satın alınmasına karar verilmiş olup, söz konusu pay

devir işlemleri gerçekleşmiştir" denildi.