Zorlu eğitimlerden geçirilen jandarmanın "hassas burunları" her an göreve hazır

AA

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, birçok alandaki görevlerinde uzun eğitim sürecinin ardından ekibe dahil olan "hassas burunlardan" bomba, uyuşturucu, mayın ve tütün bulma ile iz takip konularında yararlanıyor.

Komutanlıkta, Belçika Malinois cinsi "Canbaz" bomba aramada, "Moda" iz takibinde, Alman Çoban cinsi "Etki" ve "Dalga" uyuşturucu aramada, "Pire" tütün tespitinde, Labrador cinsi "Puf" da mayın aramada kullanılıyor.

Ekiplerin birçok görevde "can yoldaşı" olan köpekler, 14 engeli barındıran kondisyon parkurunda verilen düzenli eğitimlerle her an göreve hazır hal getirilerek, hem suç unsurlarının tespitinde hem de şüphelilerin yakalanmasında etkin rol oynuyor.

Zaman zaman tatbikata da alınan köpekler, senaryo gereği parkurdaki otomobilin bagajına gizlenen esrarı, başka bir araca gizlenen tabancayı, toprağa gömülen patlayıcıyı bularak görevlerini başarıyla yerine getiriyor.

- Gelişmiş duyulara sahipler

Asayiş Şube Müdürü Binbaşı Mustafa Ersin Ağca, AA muhabirine, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki hizmet köpeklerinin görev sırasında iyi bir kondisyona sahip olacak şekilde eğitildiklerini söyledi.

Köpeklerin kondisyonlarını kaybetmemesi için 14 engelden oluşan kondisyon parkurundan geçirildiklerini belirten Ağca, bunları performans ve fizik gücünü artırmak, güven geliştirmek, stres ve fazla enerjiyi attırmak, bilinmeyen ortam ve olaylara karşı korku oluşmasını engellemek amacıyla gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Ağca, Jandarma Genel Komutanlığının emniyet ve asayiş hizmetlerine katkı sağlamak amacıyla köpeklerin gelişmiş duyu özelliklerini etkin olarak kullandıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"İnsana göre 55 kat daha iyi koklama, 5 kat daha iyi görme, 8 kat daha iyi duyma gibi özelliklere sahip köpekler, mülki ve adli görevlerin ifasında etkin olarak kullanılmaktalar. Köpeklerimizin, kullanıcıları ile Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığında eğitimlerini tamamladıktan sonra birliklerimize atamaları yapılmakta. Adana İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde, uyuşturucu madde, bomba ve mayın arama ile iz takip ve tütün tespit köpeği olmak üzere 5 branşta toplam 6 hizmet köpeğimiz bulunmakta. Komutanlığımızın sorumluluğunda bulunan ilçelerde, branş özelliklerine göre her türlü emniyet ve asayiş olaylarının aydınlatılması, suç ve suç unsurlarının ortaya çıkartılması hususlarında, mevcut köpeklerimiz yasal mevzuata uygun olarak aktif kullanılmakta."

- Jandarmanın "can yoldaşları" her alanda görevde

Ağca, uyuşturucu arama köpekleri ile iz takip köpeklerinin 15, bomba arama köpeklerinin 13, tütün arama köpeklerinin 4, mayın arama köpeklerinin de 2 yıldan bu yana kentteki görevlerde aktif kullanıldığını dile getirdi.

Kaybolan dost ve kaçan düşman unsurları ile hırsızlık, kaçakçılık, hudut ihlalleri, sabotaj veya operasyonlarda koku izini takip ederek, faillerin yerini tespit etmek için kullanılan iz takip köpeklerinde de kokuyu ayırt etme duyusunun çok yüksek olduğunu vurgulayan Ağca, "Bu köpeklerimiz, izi sürülecek kokuyu 12 saatlik zaman dilimi içerisinde 5 bin metre mesafeye kadar diğer kokulardan ayırt ederek takip etme imkan ve yeteneğine sahiptir." ifadesini kullandı.

Bomba arama köpeklerinin, kara, hava ve deniz taşıtı, bina, bavul ve valizlerdeki patlayıcı maddeleri yüksek koku alma ve ayırt etme kabiliyetiyle belirlediğini aktaran Ağca, mayın arama köpeklerinin de toprak altına gizlenmiş anti personel ve anti tank mayınları başta olmak üzere her türlü el yapımı patlayıcı, silah ve mühimmatı belirleme yeteneğine sahip olduğunu vurguladı.

Ağca, uyuşturucu arama ile tütün tespit köpeklerinin de şüphelilerin eşyalarının, araçlarının, arazilerinin ve evlerinin aranmasında kullanıldığını, bunların da gelişmiş duyu özellikleri sayesinde gizlenen suç unsurlarının tespit edildiğini aktardı.

- Köpekler ve yıl içindeki icraatları

Ağca, "Hassas burunların" yıl içindeki icraatları hakkında şu bilgileri verdi:

"Bomba arama köpeği 'Canbaz' yıl içinde katıldığı 60 arama faaliyetinde 6 tabanca, 2 kilogram dinamit lokumu, 348 mermi, 14 av tüfeği ve bu tüfeklere ait 178 fişeğin, uyuşturucu arama köpeği 'Etki' ve 'Dalga' katıldıkları 217 görevde 24 kilo 800 gram kubar, 240 gram toz ve 20 gram likit esrar, 20 gram metamfetamin, 10 gram eroin, 378 uyuşturucu hap ile 7 bin 800 kök Hint kenevirinin, iz takip köpeği 'Moda' da katıldığı 48 görevde, 3'ü ölü, 8'i sağ olmak üzere 11 kişi ile 267 küçükbaş ve 20 büyükbaş hayvanın bulunmasına katkı sağladı."