Zorlu'dan öğrencilere sürdürülebilirlik eğitimi

imeceLAB’in yürütücülüğünde, Zorlu Holding’in ana partnerliğinde, Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi (BÜYEM)’nin ve Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı (SDSN) Türkiye’nin akademik partnerliğinde,S360’ın ise bilgi ve içerik partnerliğinde hayata geçirilecek “Sürdürülebilir Bir Gelecek Eğitimi” programı, 5 Şubat 2022 tarihinde başlıyor. Türkiye’nin farklı şehirlerinden üniversite öğrencilerinin katılacağı eğitim programında, sosyal, kültürel ve ekolojik meselelerin çözümüne odaklanılacak.
Programa, Türkiye’nin her yerinden; daha iyi bir dünya için sürdürülebilirliğin gücüne inanan, toplumsal ve çevresel meseleleri kendine dert edinen ve bu konulardaki bilgi birikimini artırmak isteyen 850 üniversite öğrencisi başvuru sağladı. Program; 5-23 Şubat 2022 tarihleri arasında hafta içi akşam ve hafta sonları aktif katılım gerektiren, çevrimiçi eğitim ve etkinliklerle hayata geçirilecek. Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere, Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi’nin akademik onayıyla sertifika verilecek.
Programla ilgi bilgi veren Zorlu Holding Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Genel Müdür Yardımcısı Şahika Özcan Ortaç, “Zorlu Grubu olarak, Akıllı Hayat 2030 stratejimiz doğrultusunda, sürdürülebilirliği bir iş yapış biçimi haline getirirken, kurucu ortağı olduğumuz sosyal inovasyon platformu imece’nin açık inovasyon laboratuvarı imeceLAB ile toplumsal, kültürel, ekonomik ve çevresel sorunlara gençlerle birlikte yenilikçi çözümler üretmeye ve gençlerin daha iyi bir gelecek kurgusuna nasıl zemin açıp destek verebileceğimize de odaklanıyoruz” dedi.
Konuya yönelik farkındalığı artırmanın, çözüm üretme odaklı çalışmanın ve radikal iş birlikleri yaratmanın öneminin günümüzde çok daha net görüldüğünü ifade eden Şahika Özcan Ortaç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Küresel salgınla beraber gelen sıkıntılar ve birbiri ardına yaşanan doğal afetler nedeniyle tüm dünya için oldukça zor bir dönemden geçtik. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nın işaret ettiği “Eylem On Yılı"nın neredeyse üçte birini geride bırakıyoruz. Farkındalığı artırmak ve çözüm üretmek her zamankinden daha büyük önem taşıyor. Bu amaçla, Akıllı Hayat Akademisi kapsamında gerçekleştireceğimiz “Sürdürülebilir Bir Gelecek Eğitimi’ ile gençlerin sorunların çözümünde söz sahibi olmalarına zemin açmayıarzu ediyoruz. Türkiye’nin her yerinden sürdürülebilirlik odaklı meseleleri kendine dert edinen ve bu konudaki bilgi birikimini artırmak isteyen üniversite öğrencileriyle gerçekleştireceğimiz program kapsamında; sürdürülebilirlik liderliğinden sistem düşüncesine, tasarım odaklı düşünceden etki ölçümüne, iklim krizinden çeşitlilik ve kapsayıcılığa uzanan geniş bir kapsamda eğitim ve deney alanları sunacağız.”
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