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'Zorla Güzellik Olmaz' prömiyer yaptı

Yapımını BKM’nin üstlendiği komedi oyunu ‘Zorla Güzellik Olmaz’ın ilk oyunu sahnelendi

Giriş: 25.11.2022 - 08:45 | Güncelleme: ABONE OL
'Zorla Güzellik Olmaz' prömiyer yaptı - Magazin haberleri
'Zorla Güzellik Olmaz' prömiyer yaptı
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HABERTURK.COM

BKM Tiyatro’da sahnelenen ‘Zorla Güzellik Olmaz’, seyirciden tam not aldı. Kadrosunda ve ekibinde birbirinden yetenekli isimlerin bir araya geldiği, kadın hakları ve cinsiyet eşitsizliğini komik bir dille anlatan ‘Zorla Güzellik Olmaz’, yeni sezon boyunca tiyatroseverlerle buluşacak.

Yönetmenliğini Celal Tak’ın üstlendiği, Ali Erkan Ersezer’in metnini yazdığı oyunun kadrosunda Neslihan Yeldan, Sinem Uslu, Fatma Toptaş, Gümeç Alpay, Gülçin Hatıhan, Kayra Sır, Melisa Bostancıoğlu, Ayhan Bozkurt, Aytek Önal yer alıyor.

Yoğun ilgi gören prömiyerde seyirciler arasında Ahmet Ümit, Celil Nalçakan, Tolga Tekin, Onur Büyüktopçu ve Zeynep Beşerler de vardı. Oyun sonunda dakikalarca alkışlanan oyuncular, ilk oyun geleneği olarak sahneden emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

‘Zorla Güzellik Olmaz’, baskıcı bir sistemin içinde sıkışmış sıradan kadınları ve sıradan bir kadının sisteme baş kaldırmasıyla nelerin değişebileceğini, geleceğin dünyasından komik bir üslupla sahneye taşıyacak.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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