Erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadele planının kapsamı genişletildi

DHA

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın koordinasyonunda 17 ilde yürürlüğe konulan erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadele eylem planına Afyonkarahisar, Ardahan, Edirne ve Siirt de dahil edildi. Bu illerdeki kadın ve kız çocuklarına destek sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler, UNICEF ve sivil toplum kuruluşlarının katkısıyla personele erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadele il eylem planlarının desteklenmesi konusunda eğitimler veriliyor" denildi.

'16-17 YAŞ GRUBUNDA EVLİLİK ORANI DÜŞTÜ'

Hükümetin, erken yaşta evliliklerin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar doğrultusunda, bakanlığın da faaliyetlerini sürdürdüğü belirtilerek, "Bu kapsamda Ağrı, Aksaray, Bitlis, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Iğdır, Kahramanmaraş, Kars, Kilis, Mardin, Muş, Nevşehir, Niğde, Şanlıurfa, Van, Yozgat'ta, illerin öncelikli ihtiyaçları esas alınarak erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadele planları hazırlamak üzere saha ziyaretleri gerçekleştirildi. Saha ziyaretlerinde ilgili kamu kurumlarının temsilcileriyle de görüşmeler yapılarak erken yaşta evlilik durumuna ilişkin raporlar oluşturuldu ve her ile özel eylem planı hazırlandı. Hükümetin destekleri ve illerde uygulanan eylem planları sonucunda 2021 yılı evlenme istatistiklerinde yer alan verilere göre; 16-17 yaş grubundaki evlilikler oransal olarak düştü. 2009 yılında 16-17 yaşında evlenen kişilerin toplam evlenmeler içindeki oranı yüzde 8,1 iken, 2021 yılında yüzde 2,3'e düştü.