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        Haberler Gündem Zorla 5 milyon liralık senet imzalatan 2 kişi tutuklandı

        Zorla 5 milyon liralık senet imzalatan 2 kişi tutuklandı

        Samsun'da esnafa zorla 5 milyon liralık senet imzalattıkları iddia edilen 2 şahıs, polis tarafından gözaltına alındı. Şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 19:22 Güncelleme: 19.12.2023 - 19:22
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        5 milyon liralık senet imzalatınca...
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        Samsun'un Atakum ilçesinde faaliyet gösteren bir işyeri sahibine, aralarında hiçbir ticari ilişki olmamasına rağmen zorla senetler imzalattıkları iddia edilen U.Ö. ve M.O., Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin takip ve çalışması sonucu Çarşamba ilçesinde yakalandı.

        TUTUKLANDILAR

        Yapılan aramalarda, 1 adet müştekiye ait 5 milyon TL bedelli senet, müştekiye ait tanzim esnasında yırtılmış 2 adet senede ait parçalar, 4 adet boş senet, 1 adet 6136 kapsamında bıçak, 10 adet sentetik ecza hap ve 1 gram esrar maddesi ele geçirildi.

        Samsun Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğündeki sorgulanmaları tamamlanan 2 kişi Çarşamba Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren U.Ö. ve M.O. "nitelikli yağma" suçundan mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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