Zoran Terzic, gözünü kupalara dikti

20 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Zoran Terzic, yaptığı açıklamada, ligde, kupada ve Avrupa'da rakipleri olan VakıfBank ve Eczacıbaşı VitrA'yı şampiyonluk yolunda zorlayacaklarını belirterek, "Bizim için zor bir sezon olacak. Sıkı bir hazırlık dönemi geçirdik. Takımın durumu çok iyi. Yeni sezonda tüm kulvarlarda rekabete hazırız." değerlendirmesinde bulundu.
Yeni sezonda oluşturdukları kadroya güvendiğini vurgulayan Sırp başantrenör, şunları kaydetti:
"Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde çok iyi 3 takım var. Bizim dışımızda Eczacıbaşı VitrA ile VakıfBank'ın çok iyi bütçeleri ve organizasyonları var. Zorlu bir sezon olacak. Futboldan örnek verecek olursak, Real Madrid büyük bütçelerle kurulmuş inanılmaz bir takım. Onlar bile sezon öncesinde Şampiyonlar Ligi'ni kazanacaklarından emin olamazlar. Takımıma inanıyorum. Bu sezon kupa kaldıracağımızı düşünüyorum. Bu, bir ya da daha fazla kupa da olabilir."
"EDA, FENERBAHÇE'NİN EFSANESİ"
Zoran Terzic, Sırbistan Milli Takımı'yla A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı Ankara'da finalde yenerek Avrupa şampiyonu oldukları maçın ardından, milli oyuncu Eda Erdem Dündar'la aralarında geçen ilginç diyaloğu anlattı.
Fenerbahçe'deki öğrencilerine karşı milli takımda rakip olduğunu ve bunun garip bir duygu hissettirdiğini anlatan Sırp başantrenör, "Eda, final maçından sonra sonra yanıma geldi ve 'Koç senden nefret ediyorum.' dedi. Bu bir şakaydı. Bu profesyonel bir hayat. Bu takımda bazı oyuncular yanımda, bazıları karşımdaydı. Ankara'da inanılmaz bir atmosfer vardı. Şimdi kulübe döndük. Burayı düşüneceğiz." diye konuştu.
En iyi Türk oyuncuların Fenerbahçe Opet'in kadrosunda olduğunu savunan Terzic, Eda Erdem Dündar'a ayrı bir parantez açarak, "En iyi Türk oyuncular bizim takımımızda. Bundan dolayı çok mutluyum. Eda Erdem Dündar, sadece milli takımın değil Fenerbahçe'nin de kaptanı. O sadece Fenerbahçe'nin bir oyuncusu değil, efsanesi." ifadelerini kullandı.
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