"Zor zamanlarda Venezuela'nın yanında durduk"

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret amacıyla Venezuela’nın başkenti Karakas’a geldi. Türk ve Venezuela'lı iş insanlarının katıldığı bir toplantıda konuşan Bakan Çavuşoğlu şunları söyledi:

İş insanlarımızın da katkılarıyla önümüzdeki süreçte çok daha iyi seviyeye gelebileceğimize inanıyoruz. Az önce bağımsızlık savaşçısı Bolivar'ın anatını ziyaret ettik. Saygımızı gösterdik. Venezuela'nın atası Bolivar dünya halkları için ilham kaynağı bir liderdir. Türkiye ve Türk halkı Venezuela'nın yakın dostudur. Burada kendimizi evimizde hissediyoruz. Zor zamanlarda Türkiye olarak Venezuela'nın yanında durduk, durmaya devam edeceğiz.

"TÜRKİYE'YE VERDİKLERİ ÖNEME TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Özellikle huzurlarınızda dünden bu yana toplantının hazırlığını yapan iki heyetimize gönülden teşekkür ediyorum. Bazı anlaşmaların müzakereleri devam ediyor. Onlar da neticelenecek. Başta sayın Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı yardımcısı ve diğer bakan arkadaşlarımıza ilişkilerimize ve Türkiye'ye verdikleri önem için çok teşekkür ediyorum. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum.