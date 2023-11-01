"Zor bir gün nasıl olur?" sorusuna en iyi cevabı veren fotoğraflar
Hayatın her zaman pozitif geçmesini beklemek doğru olmaz; bazı günler başımıza gelen ufak tefek kazalar veya şanssızlıklar, çileden çıkarıcı olabilir. Yine de günün sonunda yaşanılan her şeyi büyük bir gülümseme ile karşılamak, kişinin kendisine yapacağı en büyük iyiliktir.
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"Neredeyse kalp krizi geçiriyorum, sonra fark ettim ki lambamın yerini gerçekten değiştirmem gerekiyor."
- 2
"Pişirmek yerine yanlışlıkla kızarttım."
- 3
"Birisi boyanın kapağını kapatmamış."
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- 4
"Spor ayakkabılarımı almayı unuttum."
- 5
"Kaligrafi yapıyorum. 5 günlük bir çalışmanın ardından neredeyse bitirdiğim 200 karakterlik, 300 kelimelik bir parşömenin parçası olan daire içine alınmış karakteri yanlış yerleştirdim."
- 6
"Bir ay sonra eve döndüğümde suyun açık kaldığını gördüm."
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- 7
"Bankaya ve alışveriş yapmaya spor şortum ters yüz olmuş şekilde gittiğimi fark ettim."
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"Annem Facebook'tan karamel yapmak için açılmamış yoğunlaştırılmış sütü kaynatabileceğini öğrendi. İlk sefer işe yaradı, ikinci sefer uyuyakaldı."
- 9
"Sadece özel günlerde krep yerdik. Kullandığımız şurubun son kullanma tarihinin 10 yıl önce dolduğunu fark ettik."
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"Bu hafta bir ayrılıkla başladı, sonra arabam çekildi, şimdi de ayakkabımın içine spagetti döktüm."
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"Babam bugün merdivenleri çıkaracağını söylemeyi unuttu."
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"Bu havaalanından uçan biri, birkaç saat içinde zor zamanlar geçirecek."
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"Bilin bakalım bu sabah kim ellerini diş macunuyla yıkadı?"
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"Arkadaşım donmuş pizza pişiriyordu..."
Kaynak: Reddit