Zoonotik tehdit: Kedilerde mantar hastalıklarını önlemek için çevresel temizlik ve beslenme ipuçları!

4. BU HASTALIKLAR BULAŞICI MIDIR VE DİĞER EVCİL HAYVANLARA VEYA İNSANLARA BULAŞMA RİSKİ VAR MIDIR?

Mantar enfeksiyonu, zoonotik (hayvandan insana geçebilen) bir hastalık olduğu için, enfekte bir kediyle temas eden kişilerin ellerini sık sık yıkaması ve temas ettiği yüzeyleri dezenfekte etmesi önemlidir.