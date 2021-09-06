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Video öncelikli tümleşik iletişim platformu Zoom Video Communications, 31 Temmuz 2021’de sona eren ikinci mali çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre şirketin 2022 mali yılının ikinci çeyreğinde toplam gelirleri önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 54 büyüyerek 1 milyar 21 milyon 500 bin dolar oldu.

Zoom’un GAAP faaliyet geliri 2021 mali yılının ikinci çeyreğine göre 106,5 milyon dolar artarak 294.6 milyon dolar olarak gerçekleşti. Hisse bazlı tazminat gideri ve ilgili maaş bordrosu vergileri, adi hisse senedi bağışıyla ilgili giderler ve satın almayla ilgili giderler için düzeltme yapıldıktan sonra, faaliyetlerden elde edilen GAAP dışı gelir, 2021 mali yılının ikinci çeyreğine göre 147.7 milyon artarak 424.7 milyon dolara yükseldi. İkinci çeyrekte şirketin GAAP faaliyet marjı ise yüzde 28.8 olurken, GAAP dışı faaliyet marjı yüzde 41.6 olarak kaydedildi.

NASDAQ Borsası'nda işlem gören Zoom’un ikinci çeyrek için adi hissedarlara atfedilebilen GAAP net geliri, 2021 mali yılının ikinci çeyreğinde 185.7 milyon dolar veya hisse başına 0.63 dolar iken bu çeyrekte 316.9 milyon dolar veya hisse başına 1.04 dolar oldu. Şirketin düzeltmeler yapıldıktan sonra, GAAP dışı net gelir 415.1 milyon dolar oldu. Bir önceki mali yılının ikinci çeyreğinde GAAP dışı net hisse başına gelir 1.36 dolar, GAAP dışı net gelir 274,. milyon dolar ve hisse başına 0.92 dolardı.

10'DAN FAZLA ÇALIŞANI OLAN MÜŞTERİLERİNİN SAYISI YARIM MİLYON

2022 mali yılı ikinci çeyreğinin sonunda Zoom’un müşteri sayıları ise şu şekilde gerçekleşti:

- Son 12 aylık gelirlere 100 bin dolardan fazla katkı sağlayan 2.278 müşteriye ulaşılırken, bu sayı geçen mali yılın aynı çeyreğine göre azami yüzde 131 arttı.

- Toplamda 10’dan fazla çalışana sahip müşteri sayısı azami 504 bin 900 ve geçen mali yılın aynı çeyreğine göre yüzde 36 arttı.

- Toplamda 10’dan fazla çalışana sahip müşterilerde son 12 ayda net gelir artış oranı, arka arkaya 13 çeyrek boyunca yüzde 130’un üzerinde gerçekleşti.

Zoom, 2022 mali yılı üçüncü çeyreğinde toplam gelirinin 1 milyar doları, 2022 mali yılı genelinde ise bu rakamın 4 milyar doları aşmasını bekliyor.

'50'DEN FAZLA UYGULAMAYI TEK ÇATIDA TOPLADIK'

Sonuçları değerlendiren Zoom Kurucusu ve CEO’su Eric S. Yuan, “Güçlü kârlılık ve nakit akışı sağladığımız ikinci çeyrekte ilk milyar dolarlık gelirimizi elde etmenin gururunu yaşıyoruz. İkinci çeyrekte ayıca 50'den fazla uygulamayı doğrudan Zoom çatısı altında toplayan Zoom Apps'i ve hepsi bir arada platform deneyimi olan Zoom Events'i kullanıma sunduk. Bugün toplam çalışan sayısı 10’dan fazla olan ve yarım milyonu aşan müşteri sayımızla küresel bir markayız” dedi.