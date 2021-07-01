Zoom’dan kritik satın alma

Video öncelikli tümleşik iletişim platformu Zoom Video Communications, gerçek zamanlı Makine Çevirisi (MÇ) sistemlerinde dünyanın önde gelen girişimlerinden olan Kites GmbH’yi (Karlsruhe Bilgi Teknolojisi Çözümleri) satın almak için anlaşma imzaladığını duyurdu. İki şirket arasında yapılan satış sözleşmesinin şartları ise açıklanmadı.
2015 yılında kurulan Kites’ın kurucu ortakları Dr. Alex Waibel ve Dr. Sebastian Stüker, aynı zamanda Karlsruhe Teknoloji Enstitüsü’nde öğretim üyesi olarak görev yapıyor. Kites’ın 12 bilim insanından oluşan ekibinin Zoom kullanıcıları için gerçek zamanlı ve çok dilli çeviri desteği sağlayarak Zoom'un mühendislik ekibinin toplantı üretkenliğini ve verimliliğini artırmak için makine çevirisi alanında kendisini geliştirmesine yardımcı olacağı açıklandı.
Zoom Ürün ve Mühendislik Başkanı Velchamy Sankarlingam, “Kullanıcılarımızın toplantı üretkenliğini artırarak onları daha fazla memnun etmenin yeni yollarını sürekli arıyoruz. Makine Çevirisi çözümleri ise, bu anlamda dünya genelindeki Zoom müşterileri için platformumuzu geliştirmede kilit rol oynayacak. Dil, coğrafi konum veya diğer engeller ne olursa olsun, iş birliğini sorunsuz hale getirmek için uyumlu görevlerimizle Kites’ın yenilikçi ekibinin Zoom’a tam olarak entegre olacağından eminiz” diye konuştu.
Dr. Waibel ve Dr. Stüker ise yapılan anlaşmayı şöyle değerlendirdiler:
“Kites, dil bariyerlerini aşmak ve yabancı diller arası sorunsuz etkileşimi günlük yaşamın normali haline getirme amacıyla ortaya çıktı. Diğer yandan Kites ekibi olarak, Zoom’un, Kites’ın hedeflerini ilerletmeye yardımcı olacak en iyi iş ortağını olduğunu düşünüyoruz.”
Dr. Stüker ve Kites ekibinin geri kalanı, Zoom’un bu alanda yatırım yapacağı Almanya’nın Karlsruhe kentinde kalacak. Zoom, gelecekte Almanya’da bir Ar-Ge merkezi açmayı da planlıyor. Dr. Waibel ise Araştırma Görevlisi olarak Zoom ekibine Makine Çevirisi alanında araştırma ve geliştirme konusunda tavsiyelerde bulunacak bir rol üstlenecek.
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