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Çevrim içi video konferans uygulaması Zoom, çalışanlarının yüzde 15'inin işten çıkarılacağını duyurdu.

Zoom Üst Yöneticisi (CEO) Eric Yuan, çalışanlara gönderdiği mesajda, şirketin küresel ekonominin belirsizliği ve bunun müşteriler üzerindeki etkisine uyum sağlaması gerektiğini belirtti.

Yuan, "Ekibimizi yaklaşık yüzde 15 küçültmek ve yaklaşık 1300 çalışkan, yetenekli çalışma arkadaşımıza veda etmek için zor ama gerekli bir karar aldık" ifadesini kullandı.

Zoom'un son birkaç yıldır dünya çapında tanınan bir marka olmanın yanı sıra işletmeler ve bireyler için vazgeçilmez bir bağlantı kaynağı haline geldiğine işaret eden Yuan, Kovid-19 salgınının etkili olduğu 24 ay içinde Zoom'un talebi yönetmek için 3 kat büyüdüğünü kaydetti.

Yuan, ekiplerini kapsamlı bir şekilde analiz etmek veya sürdürülebilir bir şekilde büyüyüp büyümediğini değerlendirmek için gereken zamanı ayırmadıkları özeleştirisinde bulundu.

Yapılan hatalardan sorumlu olduğunu belirten Yuan, gelecek mali yıl için kendi maaşını yüzde 98 azaltmayı planladığını ve 2023 yılı şirket ikramiyesinden de vazgeçtiğini bildirdi.

SEKTÖRDE İŞTEN ÇIKARMA HABERLERİ ÜST ÜSTE GELDİ

ABD'li teknoloji şirketleri, son aylarda salgında personel sayısını önemli ölçüde artırdıktan sonra işten çıkarma dalgası yaşıyor.

Yükselen enflasyon ve olası resesyon, teknoloji sektöründe endişelere neden olurken, özellikle ABD'de birçok teknoloji şirketi, geçen yıl binlerce kişiyi işten çıkarma ya da yeni işe alımlara ara verme kararı almaya başlamıştı.

Bu şirketler arasında Meta ve Amazon gibi teknoloji sektörünün önde gelen firmalarının bulunması dikkati çekmişti.

Son olarak, ABD'li teknoloji devlerinden Microsoft 10 bin, Google'ın ana kuruluşu Alphabet 12 bin, HP 6 bin, IBM yaklaşık 3 bin 900 ve Dell 6 bin 650 çalışanını işten çıkaracağını duyurmuştu.

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