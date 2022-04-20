Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Zonguldak İli Sakarya Gaz Sahası'nda yapılacak doğal gaz madenciliği için yatırım teşviği verilmesi kararlaştırıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 11 yıl olarak öngörülen yatırım süresince yatırım tutarı 145.1 milyar TL olarak belirlenirken, 1018 ilave istihdam sağlanması planlanıyor.

Teşvik kapsamında gümrük muafiyeti, KDV iadesi ve iadesi ile yüzde 100 vergi indirimi sağlanacak.