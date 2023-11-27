Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Hava Durumu Zonguldak ve İskenderun'da eğitime 1 gün ara

        Zonguldak ve İskenderun'da eğitime 1 gün ara verildi

        Zonguldak ile Hatay'ın İskenderun ilçesinde şiddetli sağanak ve fırtına nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 00:31 Güncelleme: 27.11.2023 - 00:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zonguldak ve İskenderun'da eğitime 1 gün ara
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Zonguldak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.

        Zonguldak Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kuvvetli yağış ve fırtınanın meydana getirebileceği su baskını, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar dolayısıyla, ilimiz genelinde 27 Kasım 2023 Pazartesi günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir." denildi.

        AA'nın haberine göre; açıklamada ayrıca kent genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

        REKLAM

        İSKENDERUN'DA DA OKULLAR TATİL EDİLDİ

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, şiddetli sağanak ve fırtına nedeniyle eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

        İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Fırtına etkisiyle ana cadde ve bulvarlarda meydana gelen deniz taşkınları nedeniyle İskenderun'da yarın okullar tatil edilmiştir." denildi.

        CADDE VE SOKAKLARI SU BASTI, SAHİL KESİMİNDE DENİZ TAŞTI

        Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen İskenderun ilçesinde, dün başlayan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

        Sağanak nedeniyle bazı caddelerde su birikintileri oluştu, rögarlar taştı. Yağış ve fırtına nedeniyle deniz seviyesinin yükselmesi sonucu sahil kısmındaki Anıt Meydanı ile Atatürk Bulvarı'nda su birikintileri oluştu.

        Araç sürücüleri, yollardaki su birikintisi dolayısıyla trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Bazı binaların zemin katlarındaki evleri ve iş yerlerini su basarken, vatandaşlar iş yeri ve evlerindeki suyu temizlemeye çalıştı.

        Yağışların sürdüğü İskenderun'da belediye ve trafik ekipleri aksaklık yaşanmaması için önlem aldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #ZONGULDAK
        #haberler
        #İskenderun
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        3. rehine takası tamamlandı
        3. rehine takası tamamlandı
        Aden Körfezi'nde içinde Türk kaptanların olduğu gemi kaçırıldı
        Aden Körfezi'nde içinde Türk kaptanların olduğu gemi kaçırıldı
        Üç puan Tadic'ten!
        Üç puan Tadic'ten!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İran Cumhurbaşkanı ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İran Cumhurbaşkanı ile görüştü
        "Üç puan ve soru işaretleri"
        "Üç puan ve soru işaretleri"
        "Bu yazı Sivas maçı bitmeden bitmez!"
        "Bu yazı Sivas maçı bitmeden bitmez!"
        Seçil Erzan'ın banka kasasındaki altınlara el konuldu
        Seçil Erzan'ın banka kasasındaki altınlara el konuldu
        Çalımbay'la 2'de 2
        Çalımbay'la 2'de 2
        Cani adam karısına ve annesine kurşun yağdırdı!
        Cani adam karısına ve annesine kurşun yağdırdı!
        Kartal uçuşa geçti!
        Kartal uçuşa geçti!
        'Kan ve Gül' itirafı
        'Kan ve Gül' itirafı
        İlk kullanıcısı kadın pilot oldu
        İlk kullanıcısı kadın pilot oldu
        Türkiye hakkında neler yazdılar?
        Türkiye hakkında neler yazdılar?
        Kocaeli'de de deniz taştı, sahil kesimi su altında kaldı
        Kocaeli'de de deniz taştı, sahil kesimi su altında kaldı
        İstanbul'a gelen kargo gemisi battı!
        İstanbul'a gelen kargo gemisi battı!
        Manchester'a yetişecekler mi?
        Manchester'a yetişecekler mi?
        Deniz'in ilk otopsi raporu tamamlandı
        Deniz'in ilk otopsi raporu tamamlandı
        Zeren'in öldüğü yurt asansörünün güvenlik ekipmanı devre dışı bırakılmış
        Zeren'in öldüğü yurt asansörünün güvenlik ekipmanı devre dışı bırakılmış
        Hava taksi projeleri son virajda!
        Hava taksi projeleri son virajda!
        Habertürk Anasayfa