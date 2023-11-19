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        Haberler Gündem Zonguldak ve Bolu'da yarın okullar tatil mi? 20 Kasım 2023 Bolu ve Zonguldak'ta kar tatili olacak mı?

        Zonguldak ve Bolu'da yarın okullar tatil mi? 20 Kasım 2023 Bolu ve Zonguldak'ta kar tatili olacak mı?

        Tüm Türkiye soğuk hava dalgısının etkisi altında. Sabah saatlerinde pek çok ilimize mevsimin ilk karı yağmaya başladı. Meteoroloji'den peş peşe gelen olumsuz hava koşulları uyarılarının ardından gözler "Yarın Bolu ve Zonguldak'ta okullar tatil mi?" sorusuna çevrildi. Konuya dair Zonguldak Valiliği'nden son dakika açıklama geldi. İşte, 20 Kasım Pazartesi Zonguldak ve Bolu'da kar tatili olup olmayacağına ilişkin ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.11.2023 - 17:05 Güncelleme: 19.11.2023 - 17:05
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        • 1

          Soğuk hava dalgasının etkili olduğu Bolu ve Zonguldak'ın bazı kesimleri beyaza büründü. Öğrenciler 20 Kasım Pazartesi günü ara tatilin ardındna çalacak ilk ders ziline hazırlanırken güne kar yağışıyla başladı. Peki, Bolu ve Zonguldak'ta yarın okullar tatil mi? İşte, konuya ilişkin detaylar...

        • 2

          20 KASIM PAZARTESİ ZONGULDAK'TA OKULLAR TATİL Mİ?

          Zonguldak Valiliği, fırtına ve sağanak yağıştan dolayı yarın okulların 1 gün süreyle tatil edildiğini bildirdi.

          Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ’Zonguldak il genelinde; 20 Kasım 2023 Pazartesi günü, olumsuz hava şartları nedeniyle tüm resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de 20 Kasım 2023 tarihinde bir gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

        • 3

          20 KASIM PAZARTESİ BOLU'DA OKULLAR TATİL Mİ?

          20 Kasım Pazartesi günü Bolu'da kar tatiline ilişkin henüz bir valilik açıklaması bulunmuyor. Konuya ilişkin son dakika açıklaması geldiğinden haberimizde yer alacak.

        • 4

          AFAD'DAN 41 İLİMİZE TURUNCU UYARI

          AFAD’dan yapılan açıklamada, “Meteorolojiden alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre; 41 ilimiz için Turuncu, 31 ilimiz için Sarı uyarı olmak üzere toplam 72 ilimiz için meteorolojik uyarı yapılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

          Uyarı verilen illerde valilik, kaymakamlık ve il AFAD müdürlüklerine bilgilendirme yapıldığı belirtilirken sarı ve turuncu meteorolojik uyarı verilen illerde AFAD ekiplerinin teyakkuz halinde olduğu açıklandı. Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, çatı uçması, ağaç/direk devrilmesi, soba/baca zehirlenmeleri, buzlanma ve don olayları ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması hatırlatıldı.

        • 5

          Turuncu uyarı verilen iller şöyle: "Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Antalya, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bolu, Burdur, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Isparta, İstanbul, Mersin, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Niğde, Rize, Sakarya, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Şırnak, Yalova ve Zonguldak."

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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