Zonguldak'taki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 31 zanlıdan 3'ü tutuklandı

AA

Alınan bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Merkez, Çaycuma ve Ereğli ilçelerinde uyuşturucu kullanıldığı ve ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce, son 10 günde düzenlenen 18 operasyonda 31 şüpheli gözaltına alınırken, 302 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde, suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 770 lira, 2 silah ve 49 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü "uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla 23'ü ise emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.