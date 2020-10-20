Zonguldak'taki cinayet sanığı 12,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı

AA

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuklu sanık A.R.E, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada, tutuksuz sanık G.K. ile öldürülen Gökhan Dağlıoğlu'nun (36) yakınları ve taraf avukatları da hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık A.R.E'yi haksız tahrik indirimi uygulayarak "kasten öldürme" suçundan 12,5 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, tutuksuz sanık G.K'nin ise beraatine karar verdi.

- Olay

Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesindeki Balıkçı Barınağı mevkisinde 13 Kasım 2018'de, bir teknede Gökhan Dağlıoğlu, G.K. ve A.R.E. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Dağlıoğlu vücudunun çeşitli yerlerinden bıçak darbeleriyle yaralanmıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Dağlıoğlu'nun öldüğünü belirlemişti.

Şüpheliler G.K. bir arkadaşının evinde, A.R.E. ise olay yerinde jandarma ekiplerince gözaltına alınmış ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.