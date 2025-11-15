Zonguldak'ta yere düşen yaya, minibüsün altında kalarak öldü
Zonguldak Alaplı'da yolun karşısına geçerken dengesini kaybederek düştüğü öne sürülen kişi, servis minibüsünün altında kalarak hayatını kaybetti. Kaza anı, bir özel halk otobüsünün kamerasına yansıdı
Alaplı ilçesi Kılburnu mevkisinde dün akşam saatlerinde yolun karşıdan karşıya geçmeye çalışan Serkan Tekin (35), iddiaya göre dengesini kaybederek yere düştü.
Tekin, o esnada yola dönen Y.G. idaresindeki servis minibüsünün altında kaldı. Kazayı fark edenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
KURTARILAMADI
DHA'nın haberine göre; sağlık ekipleri tarafından Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Tekin, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
OLAY ANI KAMERADA
Tekin'in yere düştüğü anlar ile minibüsün dönüş yapması, o esnada bölgeden geçen bir özel halk otobüsünün kamerasına yansıdı.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.