Zonguldak'ta yere düşen yaya, minibüsün altında kalarak öldü

Alaplı ilçesi Kılburnu mevkisinde dün akşam saatlerinde yolun karşıdan karşıya geçmeye çalışan Serkan Tekin (35), iddiaya göre dengesini kaybederek yere düştü.

Tekin, o esnada yola dönen Y.G. idaresindeki servis minibüsünün altında kaldı. Kazayı fark edenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

DHA'nın haberine göre; sağlık ekipleri tarafından Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Tekin, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

OLAY ANI KAMERADA

Tekin'in yere düştüğü anlar ile minibüsün dönüş yapması, o esnada bölgeden geçen bir özel halk otobüsünün kamerasına yansıdı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.