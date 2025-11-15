Habertürk
Habertürk
        Zonguldak'ta yere düşen yaya, minibüsün altında kalarak öldü | Son dakika haberleri

        Zonguldak'ta yere düşen yaya, minibüsün altında kalarak öldü

        Zonguldak Alaplı'da yolun karşısına geçerken dengesini kaybederek düştüğü öne sürülen kişi, servis minibüsünün altında kalarak hayatını kaybetti. Kaza anı, bir özel halk otobüsünün kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2025 - 05:15 Güncelleme: 15.11.2025 - 05:22
        Yere düşen yaya, minibüsün altında kalarak öldü
        Alaplı ilçesi Kılburnu mevkisinde dün akşam saatlerinde yolun karşıdan karşıya geçmeye çalışan Serkan Tekin (35), iddiaya göre dengesini kaybederek yere düştü.

        Tekin, o esnada yola dönen Y.G. idaresindeki servis minibüsünün altında kaldı. Kazayı fark edenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        KURTARILAMADI

        DHA'nın haberine göre; sağlık ekipleri tarafından Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Tekin, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        OLAY ANI KAMERADA

        Tekin'in yere düştüğü anlar ile minibüsün dönüş yapması, o esnada bölgeden geçen bir özel halk otobüsünün kamerasına yansıdı.

        Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        #ZONGULDAK
        #haberler
        #Alaplı
        #Son dakika haberler
