Yangında dumandan zehirlenen kişi öldü

Zonguldak'ta bulunan Birlik Mahallesi Yıldırım Sokak'taki 3 katlı binanın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. AA'nın haberine göre; dumandan zehirlendiği değerlendirilen Mehmet K'nin (45) yaşamını yitirdiği belirlendi.

Mehmet K'nin cenazesi, otopsi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.