Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez ilçeye bağlı Kaleoğlu köyündeki ormanlık alanda Hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen E.T'yi gözaltına aldı.

Operasyonda 63 kök kenevir ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Devrek Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbarat faaliyetleri sonucu Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine inceleme başlatıldı.

Operasyonda M.K, E.T. ve İ.K. gözaltına alındı, 63 kök kenevir ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.