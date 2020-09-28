Zonguldak'ta temaslılarını bildirmeyen Kovid-19 hastalarına yasal işlem uygulanacak

AA

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun, il genelinde Kovid-19 salgınını önleme amacıyla birtakım tedbirler aldığı bildirildi.

Açıklamada, gelinen aşamada koronavirüs tanısı konulan hastaların temaslılarına ilişkin bazı durumlarda eksik bilgi verdikleri, bazı durumlarda ise gerçekte temaslı olmayan kişileri temaslı kişiler olarak bildirdiklerinin tespit edildiği belirtildi.

Salgınla mücadelenin en önemli unsurlarından filyasyon çalışmalarının sağlıklı yürütülebilmesi için tanı konulmuş kişilerin yakın dönemde temaslı oldukları kişiler hakkında en doğru bilgiyi eksiksiz vermelerinin önem taşıdığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bilindiği üzere Türk Ceza Kanununun 206. maddesi ile 'bir resmi belgeyi düzenlemek yetkisine sahip olan kamu görevlisine yalan beyanda bulunan kişi, 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezasıyla cezalandırılacağı' hükme bağlanmıştır. Salgınla mücadelede temel kanun olan 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. maddesinde ise İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarının halk sağlığını korumak amacıyla hastalığın ortadan kaldırılmasına yönelik önlemlerin uygulanmasını sağlayacağı hüküm altına alınmıştır. Bu bağlamda koronavirüs tanılı hastalar tarafından temaslı kişiler hakkında yapılan eksik, yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyanlara/bildirimlere ilişkin olarak bu tür eylemler içerisinde bulunanlar hakkında Türk Ceza Kanununun 206. maddesi kapsamında adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir."