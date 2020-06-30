Zonguldak'ta tartıştığı kardeşini ve yeğenini silahla öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı

Şeyhoğlu köyünde dün kardeşi Mustafa D. (68) ile yeğeni Seyhan D'yi (26) arazilerinde bulunan dut ağacının budanması nedeniyle çıkan tartışma sonucu öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Hasan D'nin (73) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Hasan D, cumhuriyet savcılığındaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.