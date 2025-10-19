Zonguldak'ta tartıştığı eski gelinini av tüfeğiyle öldürdü

Çaycuma ilçesi Perşembe beldesinde H.D. (71), tartıştığı eski gelini G.K'ye (43) av tüfeğiyle ateş etti.

G.K, vücuduna isabet eden saçmalarla yaralandı, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan G.K, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. AA'nın haberine göre; şüpheli H.D. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

*Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.