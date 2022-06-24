Sokak ortasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

İHA

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Perşembe beldesinde sokak ortasında silahlı çatışma çıktı. Olayda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 01.10 sıralarında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple şahıslar arasında sokak ortasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle olay silahlı kavgaya dönüştü.

C.Y. silahı çıkarıp Serkan Albayoğlu’na ve yanında bulunan A.O.'ya ateş açtı. İHA'nın haberine göre; Serkan Albayoğlu olay yerinde hayatını kaybederken yaralı olan A.O., ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

C.Y. ise olaydan sonra ekiplere teslim oldu. Hayatını kaybeden Albayoğlu'nun cansız bedeni Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.