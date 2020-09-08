Sürücüsü öğrenilemeyen tarım aracı, Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Oğuzhan köyü Gemeoğlu Mahallesi'nde devrildi.

Kazada R.İ, B.G. ve E.T. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

R.İ, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi.