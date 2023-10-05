Zonguldak'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Giriş: 05.10.2023 - 22:28 Güncelleme: 05.10.2023 - 22:28
A.U'nun kullandığı (63) otomobil, Çaydeğirmeni beldesinde Umutcan K. (19) idaresindeki motosikletle çarpıştı.
Yaralanan genç olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Burada yapılan müdahaleye rağmen Umutcan K. yaşamını yitirdi.
Kaza nedeniyle ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.