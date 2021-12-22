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Zonguldak'ta okullar tatil edildi

Zonguldak'ta, yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar yarın 1 günlüğüne tatil edildi

22.12.2021 - 22:15 | Güncelleme: ABONE OL
Zonguldak'ta okullar tatil mi? Haberler
İHA

Zonguldak'ta 2 gündür devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezi ve ilçeler ile köylerde etkili olan kar yağışı yüksek kesimler 1 metreyi buldu.

Zonguldak Valiliği'nden yapılan açıklamada il genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm eğitim kurumları, yarın için 1 gün tatil edildi. Kamuda çalışan hamile ve engellilerin de izinli sayılacağı bildirildi.

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