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        Haberler Gündem Güncel Zonguldak'ta mahalle yolunda çökme | Son dakika haberleri

        Zonguldak'ta heyelan nedeniyle mahalle yolunun bir kısmı çöktü

        Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde heyelan, mahalle yolunun bir kısmında çökmeye neden oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 15:15 Güncelleme: 10.02.2025 - 15:15
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        Zonguldak'ta mahalle yolunda çökme
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        Zonguldak'ın Kozlu ilçesi Taşbaca Mahallesi Meşe Caddesi'ndeki yolda, günlerdir etkili olan yağmur ve karın erimesiyle heyelan meydana geldi.

        Yolun bir bölümünde çökme yaşanırken, beton parçaları yol kenarındaki bir evin önüne düştü. Ekipler, tedbir amaçlı yolu trafiğe kapattı.

        Taşbaca Mahallesi muhtarı Kibar Arıkan, kar yağışı ve yağmur nedeniyle yolda çökme meydana geldiğini söyledi.

        Belediye ve AFAD ekiplerinin tedbir aldığını belirten Arıkan, "Devamında bir çökme daha meydana geldi. Yol yakın zamanda yapılıp daha sağlam şekle gelecek" dedi.

        Arıkan, tedbir amaçlı kapatılan yolun, çalışmaların ardından kısa zamanda yeniden açılacağını ifade etti.

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        #yerel haberler
        #zonguldak haberleri
        #Heyelan
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