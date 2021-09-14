Zonguldak'ta lise öğrencileri günde 14 ton kozmetik ve temizlik malzemesi üretiyor

Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesindeki lisede, kimya teknolojileri alan öğretmeni ve teknik müdür yardımcısı Ertuğrul Önal, kimya teknoloji alan şefi Ayşe Çiçek Yıldız ve öğretmenleri tarafından ürünlerin nasıl yapılacağına dair eğitim alan öğrenciler, okul laboratuvarında imal ettikleri 16 çeşit kozmetik ve temizlik ürünlerinin yanı sıra el dezenfektanı ve kolonyayı kamu kurum ve kuruluşlarına gönderiyor.
"Er-Kim" ismi verilen ürünün üretimini günde 14 tona çıkaran lise, geçen yıl üretilen temizlik malzemelerinden 2 milyon lira kazanç elde etti.
Ayrıca, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün talebi doğrultusunda lisede, yeni eğitim-öğretim yılı için kentteki öğretmenlere küçük şişeler içerisinde el dezenfektanı ve kolonya temin edildi.
- "Öğrencilerle önemli bir başarı elde ettik"
Okul müdürü Kamil Zoroğlu, AA muhabirine, Kovid-19 salgını sürecinde kent adına öğrencilerle önemli bir başarı elde ettiklerini söyledi.
Kentteki kamu kurum ve kuruluşlarına ellerinden geldiği kadar yetişmeye çalıştıklarını anlatan Zoroğlu, şunları kaydetti:
"Özellikle çocuklarımız için temizlik ve hijyen çok önemli. Okullarımıza İl Milli Eğitim Müdürlüğü üzerinden dağıtımlar yapıldı. Dağıtımlarımız hala devam ediyor. Çocuklarımıza hem eğitim hem de maddi anlamda bir katkı oldu. Çamaşır suyuyla üretimimize başladık. Sıvı ve köpük sabun, yüzey temizleyici ve dezenfektanı, el dezenfektanı, bulaşık deterjanı, kolonya gibi ürün yelpazesi oluşturduk. Bu ürün yelpazesine her geçen gün bir şeyler katmaya çalışıyoruz. Bu noktada İl ve İlçe Milli Eğitim müdürlüklerimizin bizlere önemli katkıları oldu."
- "Üretmek öğrenciler açısından önemli"
Teknik müdür yardımcısı Ertuğrul Önal da 100 litrelik bir kazanla başladıkları üretimi günlük yaklaşık 14-15 ton kapasiteye çıkardıklarını anlatarak, "Kovid-19 salgınıyla el ve yüzey dezenfektanında çok talep oldu. Geçen yıl ilimizle birlikte Düzce ve Karabük'ten de taleplerimiz vardı. Şimdi de İl Milli Eğitim Müdürlüğünün talepleri doğrultusunda kentte bulunan 7 bin 500 öğretmenimize hem el dezenfektanı hem de küçük şişeler içerisinde kolonya temin ettik." diye konuştu.
Meslek liselerin Türkiye'nin ekonomisinin lokomotifi olduğunu belirten Önal, birçok alanda öğrencilerin bu lokomotifin içerisinde olduğunu, öğrencileri üretime kazandırdıkça ülke ekonomisinin de kazandığını dile getirdi.
Kimya teknoloji alan şefi Ayşe Çiçek Yıldız ise yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını ve üretmenin öğrenciler açısından önemli olduğunu ifade etti.
Öğrencilerden Çağdaş Bayrak da iki yıldır üretimin içerisinde bulunduğunu ve çalışmaları severek yaptıklarını kaydetti.
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