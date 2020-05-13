Zonguldak'ta kumar oynayan 12 kişi hakkında işlem yapıldı

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Soruşturma Büro Amirliği ile Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Belediye Sitesi Mahallesi'nde bir evde kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, çek, kuru sıkı tabanca ve kumar malzemeleri ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 12 kişi hakkında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle Kabahatler Kanunu gereğince işlem uygulandı.

Ayrıca, 2 kişi hakkında da adli ve idari işlem yapıldı.