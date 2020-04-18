18 NİSAN 2020
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Zonguldak'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında 94 bin 742 lira para cezası uygulandı

Zonguldak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere uymadıkları gerekçesiyle 40 kişiye 93 bin 174 lira para cezası uygulandı.

18.04.2020 - 02:28 | Güncelleme: ABONE OL
Zonguldak'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında 94 bin 742 lira para cezası uygulandı
AA

 

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek için alınan kararların uygulanmasına yönelik denetimler yapıldı.

Denetimlerde sosyal mesafe kuralına uymayan 30 şahsa 67 bin 190 lira, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağına uymayan 10 kişiye ise 25 bin 984 lira idari para cezası verildi.

Öte yandan yüzde 50 kuralına uymayan 4 otobüse de 1568 lira para cezası kesildi.

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