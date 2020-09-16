Zonguldak'ta kedinin yuttuğu 2 metrelik ip endoskopiyle çıkarıldı

Alınan bilgiye göre, Özlem İnce, "İncir" isimli kedisinin oynadığı naylon ipi yuttuğunu fark etti.
Bunun üzerine İnce, kediyi kentteki özel bir veteriner merkezine götürdü.
Kedinin midesinden yaklaşık 2 metre uzunluğundaki naylon ip endoskopi yöntemiyle çıkarıldı.
Sağlığına kavuşan kedi, sahibine teslim edildi.
- "Kedinin durumu çok iyi"
Veteriner hekim Önder Alkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, endoskopiyle incelediklerinde kedinin midesinde naylon ip tespit ettiklerini söyledi.
İpi endoskopi yöntemiyle çıkardıklarını anlatan Alkan, şu bilgileri verdi:
"Endoskopiyle çıkarmanın faydaları birincisi teşhise yönelik çok önemli, ikincisi ise tedaviye yönelik olması bakımından önemli. Endoskopi olmasaydı kedinin ipi yutup yutmadığı teşhis edilemezdi. Bağırsakları veya mideyi tıkadığı zaman ameliyata almak gerekirdi. Karın ve mide açılacak, yaklaşık 15 ila 30 gün içerisinde iyileşme sağlanacaktı. Dolayısıyla endoskopi çok büyük kolaylık getirdi. İki dakika gibi bir zaman içerisinde bu hastalığı tedavi etmiş olduk."
Alkan, kedinin sağlık durumunun iyi olduğunu aktararak, "Herhangi bir travmaya maruz kalmadı. Kolayca içeriye girildi, teşhis edildi, tutup çıkarıldı. Bunu sadece ip olarak düşünmeyin. Olta, top, yabancı cisim yutan hayvanlarda da endoskopi çok rahat kullanılabiliyor." ifadelerini kullandı.
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