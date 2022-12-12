Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem

Zonguldak'ta kayıp balıkçıyı arama çalışması başlatıldı

Zonguldak'ta kayıp olduğu bildirilen balıkçı için arama kurtarma çalışması başlatıldı

Giriş: 12.12.2022 - 22:55 | Güncelleme: ABONE OL
Zonguldak'ta kayıp balıkçıyı arama çalışması başlatıldı
Kayıp balıkçıyı arama çalışması başlatıldı
0:00 / 0:00
AA

Alınan bilgiye göre, kentte balık avlamak için hareket eden "Kazım Reis" isimli teknenin mürettebatı, Ereğli açıklarında yemek yemek için mola verdikleri sırada bir kişinin kayıp olduğunu fark etti.

AA'nın haberine göre, yapılan inceleme sonrası denize düşen kişinin 38 yaşındaki İbrahim Acar olduğu belirlendi.

Durumun sahil güvenlik ekiplerine haber verilmesi üzerine, balıkçıyı arama çalışması başlatıldı. Kozlu Su Ürünleri Kooperatifine bağlı 10 kadar balıkçı teknesi de arama çalışmalarına destek verdi.

Öte yandan iki çocuk babası Acar'ın, yüzme bilmediği öğrenildi.

Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ergün Kayhan, Kazım Reis isimli endüstriyel balıkçı gırgır teknesinde bir balıkçının kaybolduğunu haber aldıklarını söyledi.

İbrahim Acar'ın tekneden düştüğünü ve kaybolduğunu öğrendiklerini belirten Kayhan, "Sahil Güvenlik ekipleriyle istişareye girdik. Ekipler denizden taramaya başladı. Kooperatif olarak balıkçı arkadaşlara bilgi verip biz de arama çalışmalarına yardımcı oluyoruz. Umudumuz balıkçı kardeşimizden sevinçli haberler almak. İnşallah bulunur. Elimizden gelen her şey ile yardımcı olmaya çalışıyoruz." dedi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Zelenskiy'den elektrik kesintilerine ilişkin açıklama
Zelenskiy'den elektrik kesintilerine ilişkin açıklama
Zonguldak'ta silahlı kavga: 5 yaralı
Zonguldak'ta silahlı kavga: 5 yaralı
Yağış sırasında bir evde kısmi göçük oluştu
Yağış sırasında bir evde kısmi göçük oluştu
Buse yine kayboldu! Aranıyor
Buse yine kayboldu! Aranıyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.