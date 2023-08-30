Zonguldak'ta kaçak kazı operasyonu: 11 kişi yakalandı
Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, kaçak kazı yapan 11 kişi suçüstü yakalandı
Giriş: 30.08.2023 - 19:43 Güncelleme: 30.08.2023 - 19:43
Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, Çaycuma ilçesinde içerisinde icra edilen operasyonda 11 şahıs kaçak kazı yaptığı esnada, 1 adet iş makinası, 1 adet dedektör, 2 adet dedektör başlığı ve 1 adet alan tarayıcı ile birlikte suçüstü yakalandı.
Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda 11 şahıs, ifadesi alınarak serbest bırakılmıştır.