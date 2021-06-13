Zonguldak'ta iş adamının şüpheli ölümü

Edinilen bilgiye göre olay, Kozlu ilçesi Kavaklık Mahallesi'ndeki on katlı bir apartmanın en üst katında meydana geldi.

46 yaşındaki iş adamı Sıtkı Velioğlu'nu kanlar içerisinde gören yakınları durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler Velioğlu'nun öldüğünü belirledi.

İHA'nın haberine göre; Velioğlu'nun cansız bedeninin yanında bulunduğu iddia edilen silaha el konuldu. Velioğlu'nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.