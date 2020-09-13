Zonguldak'ta ikiye bölünen otomobilin sürücüsü sağ kurtuldu

İlçeye bağlı Perşembe beldesi Helvacılar köyü mevkisinde A.İ'nin kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.

Kazada ikiye bölünen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, sürücücüyü Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırdı.

Bu arada ikiye bölünen otomobilde sürücü koltuğunun sağlam kaldığı görüldü.