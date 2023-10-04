Zonguldak'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
Saadettin Gültekin idaresindeki otomobil, Karadeniz Ereğli-Zonguldak kara yolu Belen Sanayi Sitesi mevkisinde, K.Ç'nin kullandığı otomobil ile çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gültekin'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada K.Ç. ile aynı araçta bulunan İ.Ç. yaralandı.
Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle ulaşım 2 saat kontrollü olarak sağlandı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.